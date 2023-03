Meteoritter er faldet ned over Jylland – findelønnen kan være 50.000 per gram

Mange meteoritter når at brænde op i atmosfæren, inden de rammer jorden. Men Institut for Fysisk og Astronomi på Aarhus Universitet har denne gang grund til at tro, at der er gode muligheder for at finde meteoritterne.

- Der har vi nogle tricks til ud fra observationer at afgøre, om der er sandsynlighed for, at der kan være landet meteoritter. Det er derfor, vi går ud med en meddelelse som den her. Der ligger noget bag, som publikum ikke får at vide. Nogle detaljer som gør, at vi kan se, der kan være noget, som har overlevet et fald. Så når noget brænder ud på himlen, sender vi ikke en besked ud, siger Ole J. Knudsen.