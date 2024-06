Ny direktør i Legoland

Det oplyser forlystelsesparken i en pressemeddelelse.

Michael Ottesen tiltræder fra 1. september fra en stilling som regionsdirektør for supermarkedskæden Lidl.

- Jeg glæder mig først og fremmest til at få lov til at stå i spidsen for en organisation, der virkelig er synonym med noget, vi er stolte af i Danmark. Og så glæder jeg mig til at møde medarbejderne og opleve, hvordan man gør sig klar til en sæson og være med, når det hele peaker, siger Michael Ottesen, kommende direktør i LEGOLAND Billund.

Michael Ottesen er født og opvokset i Vejle og har boet i Vejle hele sit voksenliv. Så selvom han ikke har arbejdet i branchen før, har han et godt kendskab til LEGOLAND som gæst, og har oplevet parken mange gange med sin kone og deres tre børn, der i dag er 11, 15 og 17 år.