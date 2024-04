Paskontrol står ubrugt, og til sommer kan det gå ud over dig

I Billund Lufthavn er administrerende direktør, Jan Hessellund, også frustreret og ærgerlig over den manglende teknologi, men han er optimistisk frem mod sommerens travle perioder.

- Jeg stoler på, når myndighederne melder ud, at de har en plan om, at det software, der skal lægges på for at virke, kommer i gang inden sommer. Vi ved jo alle sammen, at sådan noget IT tager dage eller uger, før det er kørt ind, så vi glæder os til, at det kommer i gang.

Jan Hessellund fortæller yderligere, at Sydøstjyllands Politi, der sidder i paskontrollen i Billund Lufthavn, er ved at ansætte yderligere personale i tilfælde af, at eGates ikke bliver klar til sommer.