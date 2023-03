4. marts klokken 5.22 fløj en meteorit gennem atmosfæren med 21 kilometer i sekundet.

Den bremsede op, og brød op i tre mindre meteoritter, som sandsynligvis landede i Grindsted-området.

TV SYD har talt med to eksperter, som hjælper dig til, hvordan du kan gå på jagt efter meteoritterne.

Du skal ikke glæde dig for hurtigt til at sætte meteoritten på kaminhylden. For det vil i så fald være danekræ, der skal afleveres til et museum.