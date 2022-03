Sag om tidligere borgmesters grund droppes

Mundtlige bud er fortid

Grunden på Argentinervej ligger lige ud til Lillebælt og var en attraktiv grund, som flere var interesserede i på det tidspunkt, Jacob Bjerregaard købte grunden.

Den tidligere borgmester kom med et mundtligt bud på grunden, og derefter fik andre interesserede at vide, at nu var grunden solgt, selvom der lovpligtigt skal være et skriftligt bud, for at buddet er gældende.

Ifølge Fredericia Dagblad viste byggesagen sig desuden også at handle om, at byggeansøgningen til grunden kom frem senere end en skæringsdato, som ændrede på bygningsreglement.

Avisen skriver også, at der har været seks handler med byggegrunde, der er foretaget efter samme procedure.

- Vi har fået ændret på, hvordan byggegrunde bliver handlet, så der nu skal ligge et skriftligt bud. Vi har også ændret, så vi lever op til journaliserings- og notatpligt som offentlig myndighed, siger Steen Wrist (S), der kalder det for 'meget alvorligt', at man tidligere havde en kultur, hvor der pligten ikke blev overholdt.