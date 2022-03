Et år efter: Fredericia-skandaler er stadig ikke begravet

Til juni skal en voldgift afgøre, om Fredericia Kommune havde ret til at bortvise og fyre Annemarie Zacho Broe uden løn. Hun kræver at få 18 måneders løn, tæt på tre millioner kroner.

Orden i penalhuset

Desuden kunne TV SYD afsløre dårligt arbejdsmiljø, ekstrem topstyring og en usædvanligt stor udskiftning i toppen. Mindst 20 topchefer fratrådte fra januar 2014, da Jacob Bjerregaard blev borgmester, til han stoppede i begyndelsen af 2021.

Så pressemødet for et år siden var en hård nyser for hans afløser på borgmesterposten.

- Som jeg sagde på pressemødet, så skulle vi have orden i penalhuset på Fredericia Rådhus. Det var jo tre kvarters opremsning af forfærdelige ting, vi ikke var lykkedes med, siger Steen Wrist.

Hverdagen kan fungere

Medicinen er et fokus på kommunens basale opgaver.

- For eksempel kritiserede vi os selv for manglende journalisering, og det skal jo fungere i enhver kommune. Det har kostet en del kræfter at indføre de gode vaner og rutiner igen, men vi er rigtig godt på vej, siger Steen Wrist.

Kommunalforsker Roger Buch mener, at dagligdagen godt kan fungere, selv om der er tunge, uafsluttede sager.

- Det skaber selvfølgelig noget uro blandt politikere, embedsmænd og borgere, at man har det hængende over hovedet i så lang tid. Men jeg tror ikke, det spiller en stor rolle i forhold til de administrative og politiske beslutninger til daglig. For det handler jo om nogle personer, som ikke længere er politikere eller ansat i kommunen, siger Roger Buch.

Skader omdømmet

Men både Jacob Bjerregaard (S) og hans forgænger Thomas Banke (V) har været involveret i sager, som gav Fredericia dårlig omtale i hele Danmark.

- Det er jo nogle alvorlige anklager, der er på bordet nu. Kommunen skal nok have to-tre-fire gange mere god omtale end den dårlige omtale, man har fået, før de dårlige sager glider i baggrunden, siger Roger Buch.