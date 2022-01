Regeringen skruer ned for mængden af hurtigtests

Over de næste to uger vil regeringen skrue ned for mængden af hurtigtests ved de private leverandører fra 500.000 daglige tests til 200.000.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.



Der er derimod lagt op til, at selvtest skal rulles mere ud, samtidigt med at regeringen vil tilpasse teststrategien, så den i højere grad stemmer overens med det aktuelle stadie i pandemien. Det skal ske i samarbejde med sundhedsmyndigheder og eksterne eksperter.

- Vacciner og nem adgang til tests har gennem hele epidemien været vores danske supervåben. Vi er et af de lande i verden, der har testet mest og hurtigt var længst fremme med tredje vaccinestik, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

- Det har afspejlet sig positivt i antallet af indlæggelser, og giver os nu mulighed for at skrue ned for den store testkapacitet og op for selvtests, som er et godt alternativ.



Der er i den seneste uge foretaget gennemsnitligt 390.000 coronatests om dagen. hvoraf halvdelen er hurtigtests, og den anden halvdel er PCR-tests, som fastholdes på samme niveau som hidtil.