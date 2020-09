Da Malene blev sendt hjem, vækkede det en følelse, hun har brugt år på at fortrænge

Malene tog til et foredrag om BED på Sønderborg Bibliotek.

Hun fandt ud af, at tvangsoverspisning fandtes. Men længere nåede tankerne ikke. Hun ville ikke indse, at hun var syg.

- Jeg benægtede det. Ubevidst ønskede jeg ikke at være et menneske med BED, siger Malene.

Livet fortsatte med ægteskab, bolig og to børn. Men for fem år siden blev hun skilt fra sin mand.

Spiseforstyrrelsen accelererede ud af kontrol, da Malene skulle have dagligdagen til at fungere som alenemor med to små børn på to og fire år. Når børnene sov, tog hun en ekstra portion aftensmad.

For to år siden besluttede hun, at hun måtte gøre noget. Hun tog en adfærdstest som viste, at hun kunne have BED. I årevis havde hun gået med følelsen af, at noget var til stede i hendes sind. Testen bekræftede hendes mistanke.

Malene blev skilt for fem år siden. Men hun har siden fundet sammen med sin eksmand igen. Foto: Tais Tullin, TV SYD

Hun meldte sig ind i en støttegruppe i Landsforeningen for spiseforstyrrelser og selvskade, hvor hun lærte, at hun ikke skulle se sig selv om en spiseforstyrrelse.

- Det var en befrielse, fordi lige pludselig opdagede jeg, at jeg kunne få hjælp. Men det var endnu mere en befrielse at opdage, at jeg ikke var den eneste, siger Malene.

Efter et år fik hun mental styrke til at bestemme, at spiseforstyrrelsen ikke længere skulle definere hende. Men at den også vil være med hende i lang tid. Måske for altid.

Det var en lettelse og hendes humør blev drastisk forbedret. Hun følte sig fri. Fri for negative tanker og skam i supermarkedet.

- Jeg har ikke længere dårlig samvittighed eller føler skam, når jeg er nede og handle, siger Malene.

I dag kan hun mærke, når trangen kommer snigende og ved, hvad hun skal gøre for at stoppe den.

Da hun kom hjem fra optagelserne til ’De grønneste fingre’ tog hun ud og købte et badebassin til sine børn, som blev sat op i haven.

Malene har et orangeri i haven, hvor hun planter og plejer sine blomster. Foto: Line Haunstrup

- BED er en del af mig, men jeg er kommet af med de mange, mange negative tanker.

Hun opfordrer andre, som kan have en spiseforstyrrelse, til at lytte til sig selv og søge hjælp.

- Det hjælper helt vildt meget at sige til sig selv, at man ikke er spiseforstyrrelsen, siger hun.