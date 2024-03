1000 motorcykler var til offentligt skue ved traditionstræf

Vejrguderne var ellers ikke med den vestjyske by i år. Ikke desto mindre gættede arrangør og formand for MC Road Riders i Esbjerg, Dan Røn, at 1000 motorcyklister og yderligere op mod 3000 gæster havde trodset regnen.

Det var 35. gang, at eventet blev afviklet. Ifølge formanden er der noget specielt over at køre på motorcykel.

- Jeg tror aldrig, du har set en motorcykel holde ude foran en psykologpraksis. Det fjerner alt muligt andet end det, du har fokus på, og det giver luft under vingerne, siger han.

En af de fremmødte var 20-årige Freja Uldahl Thomsen. Hun kan skrive under på, at motorcyklen får en til at glemme alt andet.

Hun lider af funktionelle tics, men de slukker, når hun suser afsted på landevejene.