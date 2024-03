Hendes tics forsvinder, når hun sidder på motorcyklen

Motorcykelklubben MC Road Riders forsøger hver skærtorsdag at omdanne torvet i Esbjerg til et motorcykelmekka. I år var det 35. gang, at det årlige træf foregik.

Regnen silede ned, men det forhindrede ikke entusiaster i tætsiddende dragter at vise deres køretøjer frem. Ifølge arrangør og formand i MC Road Riders, Dan Røn, var 1000 motorcyklister fra ind- og udland mødt ind på den våde torsdag.

En af de fremmødte var 20-årige Freja Uldahl Thomsen fra Esbjerg. Hun viste sin egen motorcykel på træffet for andet år i træk. Det gjorde hun på trods af, den ikke er ligeså cool som det væld af andre tohjulede køretøjer på torvet i Esbjerg.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg den, fordi den er billig, og at jeg bare skal have noget, indtil jeg kan opgradere mit kørekort, sagde hun.