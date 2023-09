130 elever dropper deres smartphone i to uger

- Er det virkelig op til en efterskole at blande sig i elevernes mobilbrug?

- Ja, det synes jeg. Noget af det, vi skal stå på mål for, er også et dannelsesprojekt. Vi skal uddanne borgere til det samfund, de skal ud i. Hvis vi kan give dem en større forståelse for, hvordan man bruger sin telefon, og hvordan man kan undvære den, så gør vi noget godt for eleverne, siger forstanderen.