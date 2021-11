800 m2 lager udbrændte og styrtede sammen under kraftig brand

Branden i det 800 kvadratmeter store lager hos Biltema i Esbjerg betyder, at virksomheden først i næste uge får et mere præcis overblik over skaderne.

Biltema oplyser, at hele lageret er helt udbrændt og at butikken foreløbig er lukket de kommende dage.

Branden opstod en halv time før lukketid torsdag aften. På det tidspunkt var der omkring 20 kunder i butikken, som hurtigt blev evakueret.