Allan er en modig mand og bryder tabu

Fotograf zoomede ind

Den prisbelønnede dokumentarfotograf Andreas Haubjerg har fulgt mændene i flere måneder og fotograferet dem, mens de boede på Mandecentret.

Allan Eggert er blot et eksempel ud af 1.900, der sidste år søgte hjælp i en af de seks mandecentre i landet. Især to emner banker på: Boligsituationen er den ene. Den anden er børnene. Ofte er det et spørgsmål om overhovedet at kunne komme til at se dem. Men også vold - især psykisk vold - er et emne.