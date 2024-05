Arrangør af populær festival anklager kommune for konkurrenceforvridning

Er tilbudt 150.000 kroner

Efterfølgende har Riffi Haddaoui været til møde med Jesper Frost Rasmussen, som har tilbudt 150.000 kroner i støtte mod at få eget VIP-område, give rundvisninger og få kommunens logo på deres materialer, eftersom kommunen jævnfør reglerne skal have noget til gengæld, når de støtter.

Men det har Riffi Haddaoui takket nej til, hvilket kun har øget spændingerne.

- Vi har tilbudt dem en strategisk aftale ligesom med Suset Festival. Det havde vi et møde med Riffi om. Her svarede han, at de ikke ønskede at drøfte en strategisk aftale, og det er jeg selvfølgelig ærgerlig over, siger borgmesteren.

Men det er ikke nok for Riffi Haddaoui, fordi spændet er for stort.

I er jo faktisk blevet tilbudt 150.000 kr. af Esbjerg Kommune. Hvad er så problemet?

- Måden kommunen agerer på og går i modstand og siger, at vi er grådige. Vi vil ikke have noget som helst, vi vil bare have fair play, og vi vil gerne behandles ens og ordentligt uden at blive fejet af bordet og kaldt krævende, siger Riffi Haddaoui.



Ingen garanti for festival næste år

- Vi har brug for, at borgerne - hvis kommunen har sin egen finansierede fest - så laver vi et opråb til borgerne om, at vi synes, de skal indløse billetter til os, hvis de gerne vil have, at vi skal komme tilbage, siger Riffi.

Riffi Haddaoui kan ikke garantere, at Vi Elsker kommer tilbage til Esbjerg næste år - det vil afhænge af billetsalget, siger han.



Indtil videre er de under halvvejs med billetsalget, oplyser Riffi Haddaoui.