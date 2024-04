Brandvarm afløbsrens kan være svaret på den grønne energis akilleshæl

For på vindstille og solfattige dage kan man af gode grunde ikke trække strøm direkte fra vindmøller og solceller.

Men med det nye energilager på Esbjerg Havn, der er det første af sin slags i Danmark, kan man ved hjælp af brandvarm natriumhydroxid lagre energi fra vedvarende energikilder til senere brug.

Natriumhydroxid findes også i afløbsrens, og bag projektet står en lang række offentlige og private virksomheder, der har fået støtte af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

- Det er rigtig, rigtig smart. Netop fordi vi skal have mere og mere vind. Derfor skal der energilagring i store mængder til. Jeg tror, det her bliver fremtiden, især fordi det giver mulighed for at gå fra det fossile til til det vedvarende, siger professor på DTU, Søren Linderoth, der er ekspert i, hvordan energi kan omdannes og lagres billigt og effektivt.



Anlægget er en demoudgave, og det er meningen, at det skal skaleres op og udbredes til flere steder i verden.



