Virksomhed mener at have knækket koden til at lagre grøn energi

Skal udbredes efter testfase



Anlægget blev indviet onsdag af Søren Gade, der, udover at være formand for Folketinget og folketingsmedlem for Venstre, også er bestyrelsesformand for Esbjerg Havn.

- Innovation og grønne løsninger er en del af dna’et hos dansk erhvervsliv. At udvikle og gå nye veje er til gavn for både bundlinjen og vores klima. Derfor glæder det mig, at der nu bliver introduceret en ny energilagringsløsning her i Esbjerg, som bliver helt afgørende for en succesfuld omstilling af vores energisystem, siger Søren Gade.

Anlægget i Esbjerg er en demoudgave, hvor man nu skal teste metoden i virkeligheden. Derefter vil Hyme Energy skalere metoden op og udbrede den flere steder i verden.