Coronavirus rammer vindmøllefabrik

Indtil videre er de to afdelinger lukket til den 10. februar.

- Men vi ved ikke, om de kinesiske myndigheder vil forlænge perioden. De lukker jo ikke hele landet ned uden der ligger en alvorlig grund til det, siger CEO i Polytech, Mads Kirkegaard.

Firmaet har et salgskontor med otte ansatte i Shanghai og en fabrik med knap 100 ansatte i byen Wuxi ca 500 kilometer fra Corona-virusens epi-center Wuhan.

Ansatte i karantæne

- Desværre må vi regne med, at ikke alle ansatte straks kan indfinde sig på arbejdet, hvis de kinesiske myndigheder afblæser de drastiske tiltag mod smittefaren. Nogle af de ansatte vil formentlig stadig være i karantæne, hvis de er under mistanke for at have pådraget sig smitten, siger Mads Kirkegaard.

Kina har besluttet at lukke fabrikker som en måde at inddæmme Corona-virusen. Ligesom landets myndigheder har begrænset rejser rundt i riget.

Direktør i Polytech Mads Kirkegaard: - Usikkerheden er det værste. Foto: Polytech

Hvad gør vi?

Foreløbig er der ikke tale om alvorlige problemer for Polytech. Endnu er der tale om, at situationen er inconvenient, som Mads Kirkegaard siger det med det engelske ord for ubelejligt.

- Usikkerheden er det værste lige nu. For vi ved ikke, hvad vi skal beslutte med hensyn til vores produktion. Skal vi allerede nu starte noget af produktionen her lokalt, lyder det retoriske spørgsmål fra Polytechs leder.

Kan vi komme af med varerne?

Han peger på, at det kinesiske nytår betød, at mange kinesere rejste rundt i landet - nytåret i Kina er landets største rejsedag - og dermed har spredt smitten. Omvendt betød det, at Polytech har fyldt "hylderne" op med de komponenter m.m., der skal bruges i produktionen, så fabrikken var klar til at gå i gang efter nytåret.

- Vi kan dog komme i den situation, at vi måske nok kan begynde at producere igen, men at vi ikke kan komme af med produkterne, hvis Kina fortsætter med at være så lukket som nu, siger Mads Kirkegaard.

Første handelsdag efter den kinesiske nytårsferie er begyndt med et drastisk fald på Børsen i Shanghai.