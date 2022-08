For første gang i to år gør skoler klar til coronafri skolestart

Og det er noget af det, vi i forvejen har lært af epidemien, lyder det fra Kristian Heunicke, der er direktør i Kommunernes Landsforening (KL).

- Det er klart, at vi alle sammen har lært meget over de sidste to år med corona, som vi hver især tager med os videre i vores hverdag, siger han og fortsætter:

- For eksempel er mange blevet langt mere opmærksomme på at få vasket hænder og at blive hjemme under sygdom - både elever og lærere, siger han i en skriftlig kommentar.

Kan sende coronasmittede hjem

Skolerne har også mulighed for at sende elever hjem, hvis de er testet positive for corona eller har symptomer på corona.