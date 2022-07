Coronapandemien har fordoblet mængden af hjemmearbejde

- Jeg tror, at både ledere og medarbejdere har fundet ud af, at det er en arbejdsform, der fungerer. Det giver en fleksibilitet for medarbejderne. Både i forhold til transporttid, work-life balance, og den måde vi arbejder på, hvis vi gerne vil fordybe os i nogle opgaver.

- Corona tvang mange af os hjem. Og det viste sig, at produktiviteten var lige så høj, som når man var på arbejde, og at medarbejderne blev glade for også at kunne arbejde hjemme en del af tiden, siger hun.

Flere virksomheder tilbyder hjemmearbejde

Undersøgelsen, som er udført på baggrund af svar fra Dansk Erhvervs medlemmer, viser, at to ud af tre virksomheder tilbyder de ansatte at arbejde hjemmefra.

I gennemsnit vælger ansatte at arbejde hjemme to gange om ugen.

Hjemmearbejde er ifølge analysen desuden væsentligt mere udbredt i større virksomheder end i de små.

Særligt i it-tele-branchen og rådgivningsbranchen er hjemmearbejde populært. I it-tele-branchen er det 43 procent af arbejdstimerne, der udføres hjemmefra. I rådgivningsbranchen er det 24 procent.