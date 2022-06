169 dage.

Så mange dage er det siden, at der sidst har været et coronapressemøde. Onsdag vendte det tilbage.



Her tog statsminister, Mette Frederiksen (Socialdemokratiet), ordet for at fortælle om coronasituationen på baggrund af den stigende smitte i Danmark. Men hvor godt husker du egentligt det, som der er sket siden COVID-19 kom til Danmark?

Prøv den svære quiz om corona lige her: