En bajer skal der til, også selvom man sidder på plejehjem

Bekymring

Både i Alzheimerforeningen og i Nationalt Videncenter for demens vækker nyheden om det lille værtshus på Hedelund bekymring. Neuropsykolog Anne-Mette Guldberg, Nationalt Videnscenter for Demens, siger:

- I forhold til at vedligeholde hjernens funktion ved man, at alle former for aktivitet – også sociale aktiviteter – er vigtige, men hvis man skal tage hensyn til beboere, som har en tendens til afhængighed, og som måske ikke kan styre kun at drikke om lørdagen, vil det nok være mest hensigtsmæssigt kun at servere alkoholfri drikke. Måske kan man på plejecentret skabe den gode stemning i rammer, der minder om værtshuset – også uden promiller i hjernen?

Som svar på kritikken siger Ellen Søndergaard, plejehjemsleder på Plejecenter Hedelund;

- En stor del af vores beboere er aktive misbrugere. Det er ikke en afvænningsafdeling, og beboerne har selvbestemmelse under kontrollerede forhold.