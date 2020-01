Esbjerg rykker sammen om studenterjagt

Esbjerg Kommune vil gerne have flere studerende som Christian Kirkegaard Ladefoged (t.h.). Man har nemlig ikke nået det ønskede antal studerende for 2020. Det vil virksomhederne gøre noget ved. Foto: Rasmus Jensen

Der skal flere studerende til Esbjerg.

Sådan har det lydt i noget tid. For tilbage i 2014 lavede Esbjerg Kommune en visionsplan for 2020. Som en del af planen skulle Esbjerg Kommune have 10.000 studerende i året 2020.

Der er en generel tendens til, at de unge søger mod de større byer. Så er vi også inde i en periode, hvor der er fladende årgange. Henrik Uhd Christensen, formand for Education Esbjerg og direktør ved Viking.

Det mål har man ikke nået. Buisness Esbjerg oplyser til TV SYD, at man i november 2019 have 5659 studerende i kommunen, hvilket svarer til lidt over halvdelen af målet.

Education Esbjerg

Derfor starter man en organisation, hvis mål er, at Esbjerg skal være en attraktiv studieby. Organisationen hedder Education Esbjerg, og de har fået støtte af 26 virksomheder og fonde for over 11 milioner kroner.

Henrik Uhd Christensen er formand for organisationen, og derudover så er han direktør i virksomheden Viking, der producerer redningsudstyr. Han fortæller, at en af grundene til det lave antal studerende har noget med Esbjergs størrelse at gøre.

- Der er en generel tendens til, at de unge søger mod de større byer. Så er vi også inde i en periode, hvor der er fladende årgange, fortæller Henrik Uhd Christensen.

Virksomheden Viking producerer redningsudstyr og er blandt de 26 virksomheder og fonde, der støtter Education Esbjerg. Foto: Rasmus Jensen

Det faldende elevtal vil Education Esbjerg nu gøre noget ved.

- Vi har prøvet at forstå de indsatsområder, der gør en by attraktiv at studere i. Et element er studiemiljøet både de fysiske og de sociale rammer. Så er der selvfølgelig uddannelsesudbuddet. Har man de rigtige uddannelser i byen? Og så tror vi, at det er vigtigt at have et godt samarbejde med erhvervslivet, siger Henrik Uhd Christensen.

Udover at være formand i Education Esbjerg så er Henrik Christensen også direktør i Viking. Han mener, at erhvervslivet kan få gavn af et øget antal studerende. Foto: Rasmus Jensen

Der er et erhvervsliv, at samarbejde med. Initiativet og finansieringen til organisationen kommer nemlig fra Esbjergs virksomheder. Henrik Uhd Christensen fortæller, at det ikke kun kommer til at gavne de studerende.

- Virksomhederne skal bruge et rekrutteringsgrundlag, og det er klart, at forudsætningen for det er til stede, det er, at der er nogle unge mennesker, der gider at bo i Esbjerg, siger Henrik Uhd Christensen.

Studerende: Esbjerg skal være mere tydelige som studieby

En af Esbjergs studerende er Christian Kirkegaard Ladefoged. Han er på sit tredje år på ergoterapeautuddannelsen.

Christian Kirkegaard Ladefoged mener, at der er nogle aktiviteter for studerende i Esbjerg. Man har bare ikke været så god til at fortælle om dem. Foto: Rasmus Jensen

Selvom timerne foregår i Esbjerg, så bor Christian Kirkegaard Ladefoged i Horsens. Han tager den lange vej til Esbjerg hver dag, fordi han gerne vil prøve noget nyt.

Man gør meget for de studerende hernede. Man prøver i hvert fald. Men man er ikke så oplysende omkring, hvad man kan lave en fredag aften. Christian Kirkegaard Ladefoged, studerende, UC SYD.

- Jeg ville prøve at møde nogle nye mennesker, prøve et nyt studieliv. Nu har jeg jo været meget i Aarhus, så jeg ville prøve noget nyt, siger han.

Christian Kirkegaard Ladefoged synes, Esbjerg er god studieby, men han ville gerne have, at der var mere fokus på det, der sker i byen.

- Man gør meget for de studerende hernede. Man prøver i hvert fald. Men man er ikke så oplysende omkring, hvad man kan lave en fredag aften, siger han.

Det synspunkt kan Henrik Uhd Christensen nikkende genkendende til.

- Markedsføringen skal være bedre. Der er nogle, der skal være til stede på en anden måde, og indtænke sociale medier. De her budskaber forsvinder i mængden, siger Henrik Uhd Christensen.

Christian Kirkegaard Ladefoged bor i Horsens og læser til ergoterapeut i Esbjerg. Han kører den lange vej hver dag, fordi han gerne ville prøve noget nyt. Foto: Rasmus Jensen

Esbjerg skal kunne ses - også uden for kommunegrænsen.

Christian Kirkegaard Ladefoged foreslår, at hvis Esbjerg gerne vil have flere studerende, kunne man være bedre til at reklamere for uddannelserne uden for byen.

- Hvis man nu tog til Horsens, Aarhus eller Silkeborg. Komme ud og vise Esbjerg som sted og by. Fortælle hvad I kan, hvorfor I kan det, og hvad der gør jer attraktive i forhold til de store byer, siger Christian Kirkegaard Ladefoged.

En af de studerende peger på, at man kunne være mere tydelig omkring Esbjerg som studieby - især uden for byen. Foto: Rasmus Jensen

Også her møder Christian Kirkegaard Ladefoged stor enighed hos formanden for Education Esbjerg.

- Både indenfor kommunegrænserne og udenfor kunne man være mere tydelig. Man kan godt tænke lidt længere ud end Esbjerg. Især i de byer han nævner. Der er en cirkel fra Vejen til Odense, hvor man ikke har tænkt rekrutteringen fra gymnasierne igennem, siger Henrik Uhd Ladefoged.

De to områder, som Christian Kirkegaard Ladefoged peger på, er nogle, som Education Esbjerg er igang med at kigge på, fortæller Henrik Uhd Ladefoged.

- Helt sikkert. Begge områder er aktiveret, siger han.