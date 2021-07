Esbjergspillere har fået nok: Udtrykker mistillid til ny træner i åbent brev

Spillere kaldt 'tyk' og 'dum'

Blandt andet er 'et stort antal spillere' blevet skadet som følge af en 'hårdhændet træning' uden individuel hensyntagen, hvilket blandt andet har ført til læge Kasper Hermansens afgang.

Truppen uddyber sin kritik med flere eksempler.

- Som det har været beskrevet i medierne, har trænerteamet taget billeder af os, spillere, i bar overkrop for angiveligt at ”måle” vores fitness, skriver spillerne blandt andet.

- En spiller er gentagne gange blev udsat for såkaldt bodyshaming. Spilleren er gentagne gange blevet kaldt tyk, og træneren har ved flere lejligheder under træningerne taget fat i siden af spillerens mave samt brystkasse for at understrege sin utilfredshed med spillerens krop.

- En spiller er gentagne gange blevet kaldt "dum" og "stupid horse". Intet af dette er sagt med et glimt i øjnene eller lignende. Det er alt sammen sendt afsted med en meget hånende og nedladende tone, lyder det videre.

Hyballa har ifølge spillertruppen også truet spillere med fyring.

- Under en træningskamp er træneren igen meget utilfreds. Træneren begynder at tale om de enkelte spilere, og siger direkte henvendt til en specifik spiller "you are a joke", "I can just call the owners, and then It’s bye bye", lyder det i brevet.