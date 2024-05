Malene Fugleberg var uden for skolen, da politiet kom, og hun løb selv med ind og hentede den ene af døtrene inklusiv to af dennes veninder.

- Selvom det er en trist situation, så skaber det en fællesskabsfølelse. Forældre ringede til hinanden, og folk tog hinandens børn under armen, og det var rart at opleve, siger moderen.



Hun fortæller, at betjentene var rolige, men hurtige til at møde op. Efterfølgende tog Malene sine døtre med tilbage på skolen for at gå en tur.

- For at være sikre på, om de ville i skole i dag, for sådan noget kan jo godt sætte sig. Vi sluttede af på terrassen med softice, kortspil og en snak om dagens begivenheder, siger Malene Fugleberg.