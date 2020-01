Henrik sælger øl, vin, gin og rom – uden alkohol

Vi kender den alle sammen. Lyden af en kapsel, når flasken åbnes. Eller den klikkende, lidt brusende lyd, når dåsen knappes op. Særlig begejstret er danskerne blevet for en af de drikke, der serveres i dåserne og flaskerne – alkoholfri øl.

Siden 2014 er salget af de procentfrie øl femdoblet. 14,1 millioner flasker og dåser er der solgt de seneste 12 måneder. Det viser tal fra Bryggeriforeningen.

Jeg har nok kun solgt 0,1 % af dem, men jeg har kunne mærke et kæmpestort salg. Henrik Lythe Jørgensen, indehaver, LowAlcohol.dk, Esbjerg

En af dem, der har grebet chancen og tendensen, er Henrik Lythe Jørgensen. Han er indehaver af webshoppen LowAlcohol.dk., som sælger alkoholfrie drikkevarer – især øl.

- Jeg har nok kun solgt 0,1 % af dem, men jeg har kunne mærke et kæmpestort salg. Der er mange barer, der tager kontakt til mig, fordi de også kan se tendensen i det, og samtidig er der mange private, der søger efter det, siger iværksætteren til TV SYD.

Han viser rundt i det lille private lager i Esbjerg, hvor øl i alverdens afskygninger, rom, gin, bobler og vin står opbevaret. Fælles er fraværet af procenter i dåserne og flaskerne.

- Produkterne er blevet meget bedre. Det er faktisk blevet drikkelige nu, siger han, mens hans forklarer om en af de populære øl med bær i.

Et år gammel shop

Sammen med sin bror åbnede Henrik Lythe Jørgensen onlinebutikken i 2018, og siden er det bare gået fremad. De laver alting selv, dog ikke selve drikkevarerne. De printer orderne, pakker dem på lageret og laver regnskab selv. Selv teksterne og billederne på hjemmesiden har Henrik selv lavet og taget.

Henrik Lythe Jørgensen have længe leget med tanken om at blive iværksætter og det, kombineret med en tur til Bruxelles og interessen for øl, blev starten for virksomheden.

- Og så passer det bare godt ind i vores historie og interesser. Der er flere forskellige grunde til, at vi startede, men en af dem er, at vi mistede vores onkel til alkohol, fortæller Henrik.

Det er kun stigende, så det ser umiddelbart godt ud. Jeg håber, jeg kan gribe chancen og tage med ud på eventyr. Henrik Lythe Jørgensen, indehaver, LowAlcohol.dk, Esbjerg

Nu sælger han alkoholfrie drikke til især gravide, seniorer, der ikke må få alkohol på grund af medicin eller til dem, der bare gerne vil nyde to øl til fodboldkampen onsdag aften og stadigvæk være i stand til at køre hjem. Selv har han næsten erstattet den procentrige øl med den procentfrie. Han tror dog ikke helt, at hans salg bliver større end konkurrenternes, der sælger med procenter.

Alligevel håber han, at han snart kan droppe deltidsjobbet som konsulent hos Dansk Cykelturisme og fokusere 100 procent på sin virksomhed LowAlcohol.dk.

- Det er kun stigende, så det ser umiddelbart godt ud. Jeg håber, jeg kan gribe chancen og tage med ud på eventyr, siger ølentusiasten.