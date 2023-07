Hun blev verdensmester foran 112.000 tilskuere - årene efter var det glemt

Ligesom arrangørerne var værtsnationen også villig til at tage usportslige metoder i brug for at vinde.

Dagen før finalen var der 'folkefest' rundt om Danmarks hotel. De forsøgte at forhindre danskerne i at falde i søvn ved at dytte i deres biler og affyre fyrværkeri ved hotellet.

Det danske landshold var dog forudseende og overnattede i stedet privat hjemme ved den danske ambassadør.

Med en ordentlig nattesøvn var Birte og resten af holdet på vej mod Estadio Azteca i Mexico City, hvor de blev eskorteret af politiet.

Målmanden fra Ribe og bankmanden fra Billum blev overvældet over den kulisse, der mødte dem.