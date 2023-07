Efter en måned i Mexico blev hun verdensmester og en kendt person på gaden

Asta kunne ikke passe støvlerne fra Puma. I stedet spillede hun med sine egne gamle støvler fra Adidas, selvom hun ikke måtte. For ikke at blive opdaget skar hun det hvide adidas-logo af med en kniv.

Dermed var Asta fra lille Horne med lidt over 400 indbyggere klar til at spille for mange tusinder af mennesker.

Guld og berømmelse

Inden VM begyndte drømte de danske kvinder om guld, men de regnede ikke med det.

Danmark var gået ubesejret gennem turneingen, hvor de vandt alle kampe på nær en gruppekamp mod Italien. Kampen endte 1-1, og Asta Vig Sørensen tog italienernes mål på sin kappe. Et mål hun stadig i momenter kan have dårlig samvittighed over i dag fem årtier senere.

Og inden finalen trådte en spændt Asta Vig ind på det enorme stadion.



- At komme ind på banen, hvor der var mennesker overalt, var overvældende. Men da kampen gik i gang, var det ligesom alle andre kampe, fortæller Asta om at stå i en VM-finale, som de fleste drenge og piger drømmer om at prøve.

En drøm blev til virkelighed, da de på et udsolgt Estadio Azteca med 112.000 tilskuere slog værtsnationen Mexico med 3-0.



Efter en måneds tid i Mexico skulle de danske guldkvinder hjem til modtagelse og hyldest i Danmark.