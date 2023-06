Husejer tør ikke bruge sit soveværelse på grund af vindmøller

Så han forstår godt beboernes frustration.

- Jeg har fuld forståelse for, at det er en udfordring, når der er så store komponenter og så mange, der skal igennem derude, hvor de bor. Det er også derfor, vi har bedt Rambøll (rådgivningsvirksomhed, red.) om at komme med et oplæg til en ny og fremtidssikret rute, siger Jesper Frost Rasmussen.

Når den er klar, vil han igen appellere transportministeren om, at staten betaler for vejen.

Transportfirma forstår frustration

Et af de transportfirmaer, der kører med de største dele, er Torben Rafn A/S. De ser også frem til, at Rambøll kommer med et forslag til en ny vej. For Krogsgårdsvej er smal.



- Vi synes heller ikke, at vejen er optimal, for den er smal. Men vi bruger den, vi er blevet anvist af myndighederne. Vi er ærgerlige over at skulle genere borgerne på Krogsgårdsvej, så vi håber også snart på en anden løsning, siger Jens Aage Daugaard.

TV SYD arbejder på at få en kommentar fra transportminister Thomas Danielsen (Venstre).