Beboere trætte af kæmpe vindmølletransporter på deres villavej

Glade for alle arbejdspladser



En anden beboer på Stensbækvej, Bjarne Samuel Christensen, understreger over for TV SYD, at de er glade for hver en arbejdsplads i området, og i følge ham er fabrikken for enden af vejen, Dancoat, lige så kede af situationen, som de er, men tilføjer han,

- Vi venter på en løsning, som ikke inddrager Stensbækvej, den egner sig ikke til et industrieventyr. Hvis man vil have industri her i byen, så må politikerne lave den nødvendige infrastruktur, siger Bjarne Samuel Christensen.

i februar blev et planlagt udvalgsmøde om Stensbækvej ikke til noget, men formanden for Plan- og Miljøudvalget i Haderslev Kommune, Benny Bonde, Nye Borgerlige, oplyser, at sagen kommer på udvalgets møde den 12. april.