Politiets efterforskning har medført, at der er rejst tiltale mod manden for i alt 65 forhold. Ifølge anklagerne skulle han have krænket 27 piger i alderen 11-15 år, og forholdene dækker over blandt andet besiddelse af seksuelle billeder og videoer, trusler og voldtægter.

Det første forhold skulle ifølge anklageskriftet have fundet sted på Bornholm i 2014-2015.

Manden har nægtet sig skyldig i de groveste forhold, men har erkendt at have været i besiddelse af billede- og videomateriale af pigerne.