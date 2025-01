Landstrænerens bånd til Esbjerg har altid været stærke - hvad skal der nu ske?

- Han kan godt lide at være på gulvet i dagligdagen, og når man er landstræner, så har man ikke den daglige kontakt med spillerene. Han vil gerne være med til at forme mennesker og et hold, siger Louise Føns, håndboldekspert hos TV2.

Hun mener, at det er savnet til klubbolden, der er den store årsag til, Jesper Jensen stopper sin kontrakt et år før planlagt som landstræner på kvindelandsholdet. Han har også selv udtalt, at han savner håndbold i hverdagen.

Hun mener dog ikke, at han stopper på landsholdet uden at have noget andet i kikkerten.

- Han har det, mange vil betegne som et drømmejob, og hans succes taler for sig selv, så jeg er helt overbevist om, at han har en plan for, hvad fremtiden skal bringe, siger hun.