Lokale EfB-kræfter sætter holdet til mulig overtagelse

Det fik han medhold i, og derfor skulle der mandag igen tages stilling til, om klubben skulle tages under rekonstruktionsbehandling. Det endte med, at klubben for anden gang på to måneder blev sendt i rekonstruktion.

- Vi er lettede over, at skifteretten for anden gang bevilgede en rekonstruktion, og styregruppen fortsætter nu sit arbejde med henblik på at fremlægge en detaljeret plan for EfB’s fremtidige drift. Vi må imødese, at den nuværende hovedaktionær, Esbjerg Investment Limited (EIL), Hong Kong, vil kære afgørelsen i skifteretten til landsretten, hvilket er ude af vores hænder, siger Henry Heiberg

- Men vi er presset på tid af flere frister og omstændigheder og kan ikke bare afvente, at klubben bevæger sig mod afgrunden, fortsætter han.

Ifølge styregruppen er en af de første arbejdsopgaver, hvis man overtager klubben, at sørge for at EfB overholder betingelserne for at spille med i DBU’s turneringer.