Forstå den interne kamp om EfB

En gruppe, der kalder sig Styregruppen for redningen af EfB, ville have de amerikanske ejere ud af klubben og have den tilbage på lokale hænder. De foreslog derfor en rekonstruktion af klubben.



- De tiltag, som vi gør her, er nødvendige for at sikre EfB's overlevelse og fremtidige finansiering og ledelse. Klubben har lidt under uenighed mellem to aktionærgrupper og en fuldstændig manglende forståelse hos vores amerikanske hovedaktionær for, hvad man har behov for i en klub som Esbjerg, sagde Henry Heiberg, der er formand for styregruppen til TV SYD den 30. januar.

I videoen herunder fortæller vært Anders Køpke Christensen om rekonstruktionen, som det så ud 30. januar, nogle uger før rekonstruktionen var en realitet.