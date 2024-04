Styregruppe finder 50 millioner og øger pres på Esbjerg-ejere

På mandag den 8. april skal Esbjergs ejere, Pacific Media Group, præsentere en økonomisk redningsplan for klubben i skifteretten, men styregruppen har ikke tiltro til, at der kommer en bæredygtig plan, der både kan dække underskud i klubben og sikre driften fremadrettet.



Styregruppen frygter, at Esbjergs ejere vil belåne sig til at sikre driften, men øget gæld og renteforpligtelser vil ifølge styregruppen umuliggøre en redning af klubbens professionelle selskab på den lange bane.

Styregruppens eget forslag om at overtage aktiemajoriteten for nul kroner samt en gæld på fire millioner kroner står fortsat ved magt.

Styregruppen mener, at den har fundet vejen til at redde selskabets fremtidige drift, da 85 sponsorer og 400 privatpersoner har givet tilsagn om at spytte i alt 50 millioner kroner ind i klubben. Der arbejdes på at forhøje det beløb, så klubben kan få et endnu stærkere økonomisk fundament.

Klubbens ejere har tidligere afvist at tage imod tilbuddet om at overdrage klubben kvit og frit.

Selv hvis mandagens møde i skifteretten ikke går, som styregruppen håber, vil den fortsat arbejde for at få Esbjerg tilbage på danske hænder.

- Uanset udfaldet den 8. april 2024 af behandlingen af rekonstruktionsbegæringen vil styregruppen fortsætte sit arbejde med henblik på at gennemføre sin model, der i øjeblikket er den eneste model, der kan sikre EfB Elite A/S' overlevelse, lyder det i styregruppens åbne brev.

I 2023 kom fodboldklubben ud med et underskud på 22,8 millioner kroner og havde en negativ egenkapital på 7,8 millioner kroner ved årsskiftet.