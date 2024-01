Ekstraordinær generalforsamling skal ses som trussel

Styregruppen foreslår i en løsningsplan, at klubben får danske ejere, og at de vil tilføre klubben 50 millioner kroner over tre år.

- De tiltag, som vi gør her, er nødvendigt for at sikre EfB's overlevelse og fremtidige finansiering og ledelse. Klubben har lidt under uenighed mellem to aktionær grupper og en fuldstændig manglende forståelse hos vores amerikanske hovedaktionær for, hvad man har behov for i en klub som Esbjerg. Både understøttelse af ledelsen og sikring af den finansielle situation, siger Henry Heiberg.

Hvis de amerikanske investorer går med til forslaget vil de miste de 30 millioner kroner de har investeret i fodboldklubben, og så vil styregruppen bede om en rekonstruktion.