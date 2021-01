Lysstråler skal hjælpe corona-plaget plejehjem i Esbjerg

Alvorlig situation

- Vi står i en alvorlig situation og vil gøre alt, hvad vi kan for at løse problemet. Nu ser vi, om det her kan være med til at få bragt smitten ned, siger sundhedsdirektør i Esbjerg Kommune, Arne Nicolajsen.



Fredag morgen fik tre ansatte på Områdecenter Strandby instruktion i, hvordan UVC-skabene fungerer.



- Her kan man få steriliseret alt. Kun fantasien sætter grænser. På et plejehjem puttede man for eksempel vagttelefoner, elektroniske patientjournaler, tablets og blodtryksmanchetter ind i skabet, fortæller GC Healthcares specialist og rådgiver, Jimmy Link, til de tre ansatte.