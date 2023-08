Med et kamera i hånden stillede han skarpt på sit livs største brist

På samme måde som han er opmærksom på naturen og indfanger de mindste skift, er han blevet opmærksom i sin dagligdag.

- Ligesom et billede kan ændre sig, når du flytter kameraet til frøperspektiv, så kan dit liv også ændre sig, når du vælger at se det fra et andet perspektiv, siger han.

Nedenfor har Lars Roed udvalgt et af sine billeder fra hver af årets 12 måneder. Foruden at forevige naturens gang, minder billederne ham om at være opmærksom på og værdsætte nuet - og at et skift i fokus kan få verden til at se helt anderledes ud.