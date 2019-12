Nyt skoleprojekt: Pas på pengene

Terningerne er kastet. Eleverne på tre skoler i Esbjerg er i fuld gang med et brætspil, hvor det handler om at spare op. Det er afslutningen på et tre ugers undervisningsforløb, hvor de unge har lært om budgetter, og om den økonomisk dydige vej mod økonomisk ansvarlighed og sikkerhed.

Det er udarbejdet af firmaet Skoleglæde.nu for den danske afdeling af det verdensomspændende revisionsfirma PwC (tidligere PricewaterhouseCoopers).

Nogen gange kan jeg godt bruge lidt for hurtigt penge på mad og tøj Naja Sorell, 8. klasse på Hjerting skole

Sunde økonomiske valg

På Hjerting skole følger Palle H. Jensen, partner hos PwC i Esbjerg, med på sidelinjen. Det er 8.klasserne der delt i hold kæmper mod hinanden.

- Vi er da stolte over at være med til at give de unge den her læring, for der er ingen tvivl om, at det er afgørende, at de unge bliver godt rustet til at træffe sunde, økonomiske valg i fremtiden, siger han.

Hurtige tilbud

Spillet er afprøvet i Ringsted og fortsætter nu på Sønderris skole, Tjæreborg skole og Hjerting skole i Esbjerg. Derefter fortsætter det tre uger lange undervisningsforløb rundt omkring i Danmark.

- Spillet indeholder dilemmaer, som holdene skal tage stilling til, og de unge vil blive fristet af hurtige tilbud undervejs i spillet - præcis som i virkeligheden, fortæller Palle H. Jensen.

- Nogen gange kan jeg godt bruge lidt for hurtigt penge på mad og tøj og sådan noget, indrømmer Naja Sorell, 8.b på Hjerting skole.

Speedboxing

Eleverne bliver desuden udfordret med matematiske opgaver - og fysiske øvelser. For der er gode muligheder i spillet for at tjene penge og spare op ved at lave armbøjninger, speedboxing eller står på hovedet.

Tilsyneladende har undervisningen båret frugt. Flere unge fortæller, at de er blevet mere bevidste om deres valg nu.

- Jeg er begyndt at tænke mere over det i forhold til, at man skal passe på med at komme i minus - og i Luksusfælden, siger Frederik Ilsøe Nielsen, 8.c på Hjerting Skole i Esbjerg.

Mange unge slås med økonomien

Tal fra RKI viser, at ca. 47.000 unge i alderen 18-30 år er registreret med mindst én anmærkning i RKI. Samtidig viser en undersøgelse fra 2018 fra Tænk og Trygfonden fx, at hver 9. ung slås med økonomien, og at ca. 140.000 unge har tilbagevendende betalingsproblemer i hverdagen, hvilket i sidste ende kan have konsekvenser i forhold til mulighederne for, om man kan uddanne sig, stifte familie, købe bolig, osv.

