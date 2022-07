Overraskende kæmpesucces og solskin til dyrskue

10 fra rekorden

Dyrskuet har været begunstiget. Med masser af sol. Et andet stort arrangement i Ribe, hvoraf nogle af gæsterne her måske lige ville have dyrskuet med, nu hvor de var i byen, og så de mange dyr.

Der var 375 tilmeldinger.

- Det er kun 10 fra rekorden sidste år, siger Jens Christiansen.