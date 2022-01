Påvirket bilist stoppet med over 300 gram stoffer

Syd- og Sønderjyllands Politi stoppede, ved en rutinemæssig kontrol, en bil ved Møllebakken i Esbjerg mandag aften.

Her kunne man konstatere, at bilisten var narkopåvirket, og at der også var stoffer at finde i bilen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Bilisten havde 136 gram hash og 175 gram amfetamin med i bilen.

- Det er relativt store mængder, siger Nikolaj Hølmkjær, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet vurderede, at bilisten var i besiddelse af stofferne med henblik på videresalg.

- Det er formentligt noget der skulle sælges i Esbjerg. Det bliver det ikke, siger vagtchefen.