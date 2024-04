Politiet opfordrer: Anmeld, selvom det kan være ubehageligt

Men det kan være svært for barnet at dele sine ubehagelige oplevelser fra det digitale univers - for groomeren har ofte overhånden, når det gælder sociale medier. Det er de bevidste om hos Red Barnet.

- Vi ved desværre, det er nogle meget reelle trusler. Og det er noget af det værste, man overhovedet kan forestille sig som ung - at skulle få ødelagt, hvordan alle andre ser en i ens klasse, ens familie, ens forældre, ved at ens intime materiale bliver delt. Så groomeren har en enorm magt over den enkelte unge, hvis der er besiddelse af intimt materiale, fortæller Per Frederiksen, der er psykolog i Red Barnet.

Han understreger, at det aldrig er børnenes skyld, når voksne krænker, og at man som barn skal gå til en voksen, så det kan stoppe.

Moren, der i april 2022 anmeldte manden til politiet, vidnede i dag torsdag i Retten i Esbjerg. Her fortalte hun, at datteren i et brev til hende havde forklaret, at den tiltalte voldtog hende.

Den nu 25-årige mand har i grundlovsforhøret erkendt, at han havde samleje med den dengang 13-årige pige, men har forklaret, at det skete frivilligt. Derfor nægter han sig skyldig i voldtægt, lige som han nægter sig skyldig i de andre grove forhold, han er tiltalt for. Han erkender dog de 14 forhold, som handler om besiddelse af seksuelle billeder og videoer.