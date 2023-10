Psykologistuderende skal ud i erhvervslivet, før de er færdiguddannede

Planen er klar. Der skal være et psykologistudie i Esbjerg. Håbet er, at det vil løse - eller i det mindste afhjælpe - problemet med mangel på psykologer i det vestjyske.

I Varde Kommune sidder chefen i Børn- og Familie, Vibeke Stage, og kigger ind i en fremtid, der giver store udfordringer. Det gælder for eksempel børn og unges mistrivsel.

- Det vil helt sikkert udløse et ønske og et behov for en del flere psykologer, siger hun.

Nemmere at finde psykologer

Mandag mødtes en lang række nøglepersoner fra uddannelsesinstitutioner og private virksomheder på Syddansk Universitet for at diskutere mulige løsninger.

Mødet er stablet på benene i et samarbejde mellem Education Esbjerg og UC SYD

- Det vil gøre det klart nemmere, at rekruttere nyuddannede psykologer, siger chefen i Børn- og Familie, Vibeke Stage,

- Vi støtter etableringen af sådan et studie i Esbjerg-området, fordi det vil betyde, at vi nemmere kan rekruttere psykologer, men nok så vigtigt, at vi her få en god variation af uddannelser, så de unge kan få deres ønskede uddannelse her, siger Anette Bigum Rytter, senior business partner i Rambøll Esbjerg.