Styregruppe beder amerikansk rigmand om at vælge side

Selvom David Warren, ifølge fodboldmediet Bold.dk, har lagt op til en konstellation, som indeholder både ejerne og styregruppen, så afviser styregruppen søndag det forslag.

- Det har hele tiden været styregruppens målsætning at få klubben tilbage på sporet. Det har stået os klart, at det kræver, at Esbjerg Investment Limited ikke skal eje Esbjerg fB. Vi er som udgangspunkt klar til at forhandle med alle interesserede investorer, der har samme hensigt som os. Nemlig at bringe Esbjerg fB tilbage som en klub, alle, der holder med EfB, kan være stolte af, lyder det fra Henry Heiberg på vegne af styregruppen i en pressemeddelelse.

I stedet vil styregruppen gerne indlede forhandlinger med den amerikanske rigmand på egen hånd.

- Vi har meddelt David Warren, at han er meget velkommen til at indgå i reelle forhandlinger om et samarbejde om EfB. David Warren er klar over, at vi er villige til at lade ham og hans folk være de første, vi forhandler med. Vi har også meddelt ham, at det ikke kan komme på tale, at styregruppen afhænder kontrollen med klubben til andre indenfor en overskuelig fremtid.

Samtidig, så fastslår gruppen, at hvis David Warren gennemfører en overtagelse af klubben i samarbejde med Paul Conway og Esbjerg Investment Limited, så vil styregruppen ikke kunne se sig selv i et samarbejde.

- I den situation opløses styregruppen, og de indsamlede midler går tilbage til dem, der har forpligtet sig til at donere, lyder det i meddelelsen.

Esbjerg fører aktuelt 2. division suverænt og ligger til oprykning til landets næstbedste fodboldrække.