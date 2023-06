Esbjergenserne leverede ellers et fremragende comeback efter at have været bagud med ni mål tidligt i anden halvleg, men missede muligheden til sidst.



Vestjyderne leverede en første halvleg, som ikke modsagde Jesper Jensens spådom om, at holdet nok kunne få svært ved at levere 100 procent i bronzekampen med en DM-finale lurende lige om hjørnet.