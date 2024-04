Team Esbjerg udvider for at blive verdens bedste

Så klar er ambitionen hos vestjyderne, og ejerkredsen er i den forbindelse udvidet fra tre til fire personer.



Det meddeler klubben i en pressemeddelelse.

Den mangeårige sponsor Dennis Hansen, der står bag IT-virksomheden Bluebyte, slutter sig til de eksisterende ejere, Bjarne Pedersen, Kurt Skov og Peter Jørgensen.

- Hidtil har jeg fra sidelinjen forsøgt at øge mit bidrag til at udvikle denne fantastiske håndboldklub, og som ny medejer kommer jeg nu tættere på. Jeg har stor respekt for det arbejde, de tre nuværende ejere har udført, og jeg håber at kunne bidrage med energi og idéer til, hvordan vi kan udvikle det samlede produkt yderligere, siger Dennis Hansen.