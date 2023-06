Tre forretningsmænd står bag kvindeklubs succes - de spiller både med penge og hjertet

Hjertepenge

Uanset hvor mange millioner kroner, der er tale om, så er det helt sikkert, at investeringen næppe er særlig økonomisk klog.

- Der har i hvert fald aldrig været tale om udbetaling af et udbytte, siger Bjarne Pedersen med et smil.

Peter Jørgensen kalder det da også for "hjertepenge".

Ikke bare pengemænd

- Det er ikke bare vigtigt, men et must at man ikke bare er pengemand. Men at man netop har et hjerte for håndbolden, for klubben og for byen. Og det er netop sådan de er - Peter, Kurt og Bjarne, siger direktør i Team Esbjerg Elitehåndbold, Hans Christian Warrer.

Men lige nu er de på vej mod Budapest i Ungarn for at spille semifinale lørdag i Champions League Final4. 300 fans, sponsorer og de tre medejere håber, at de søndag spiller finale - og vinder den vigtigste pokal af alle.

- Jeg skal ikke jinxe noget, men det ville da være så flot med den pokal, spørger Hans Christian Warrer.