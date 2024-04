Teenagere dropper skærmen for at sende håndtegn i vejkanten i timevis

En fælles passion



Mads Christensen har 'truckspottet' i tre år, mens gruppen har været samlet for at tage på truckerjagt i et års tid.

Som så mange andre grupper er netop deres gruppe et udtryk for et fællesskab, og drengene kommer hinanden ved gennem deres fælles passion for dæk, førerhuse og "truckergejl".

De kan nemlig hurtigt bruge fire til fem timer på at stå langs de vestjyske landeveje, og med tiden har de fundet ud af, hvor sandsynligheden for at finde nogle fede truckere er størst.

- Det er hyggeligt at komme ud med nogle af vennerne, fordi vi alle synes, at lastbilerne kan noget særligt, siger han.