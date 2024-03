Tyra får grønt lys fra Enhedslisten

Selv for et parti som Enhedslisten, der vil helt af med fossile brændsler er det derfor en god dag, fortæller Søren Egge Rasmussen, partiets energiordfører, som er valgt i Sydjyllands storkreds.



- Jeg har det godt med, at vi bliver selvforsynende med fossil gas fra Danmark i stedet for at få gas fra Putin ind i vores hjem og industri, siger politikeren.

Men det er vigtigt, at det kun bliver en kortsigtet løsning, understreger Søren Egge Rasmussen.

- Der er gode planer om at lave en omstilling af vores energiforsyning i Danmark og øge den, så vi kan eksportere vedvarende energi til Tyskland, og vi kan eksportere brint fra vores vindmølleparker. Og det er det, vi skal satse på, siger han.

Blandede følelser

Hos den lokale fagforening 3F Esbjerg Transport er det også en dag med lidt blandede følelser. Mange af medlemmerne har nemlig været med til at ombygge Tyra, siger formand Jakob Lykke.



- Det ene øje smiler, og det andet græder. På den anden side er vi glade for, at der flyder gas. Men hele fasen, der hedder genopbygning af Tyra-feltet, stopper nu. Og det har været en arbejdsplads for rigtig mange af vores medlemmer, siger den lokale fagforeningsformand.

- Mange af dem bliver ledige nu, og så er de klar til andet arbejde. Vi har derfor fokus på at omskole og efteruddanne mange til vind og off-shore, lyder det.