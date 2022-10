Verdensrekord da Tyra II-platform skulle løftes på plads

Med til arbejdet var der to kraner med tilhørende kranførere og 260 offshoremedarbejdere, der skulle sikre at arbejdet gik fint. Klokken 8.27 var platformen på plads. Det til stor tilfredshed for TotalEnergies, der stor for platformene i Nordsøen.

- Endelig er Tyra II kommet på plads. Teamet har forberedt dette verdensrekordløft i mange år, og det var virkelig imponerende at se, hvordan alt gik op i en højere enhed, da verdens største kranfartøj, Sleipnir, placere den enorme nye procesplatform i løbet af bare 6 timer, siger Lars Bo Christiansen, der er Project Director Deputy hos TotalEnergies EP Denmark A/S.