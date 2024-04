Vinterbadere kan bære nøglen til at behandle svær infektion

Og desværre kan nogle patienter ikke tåle de store væskemængder, som lige nu er den gængse behandling mod svær infektion, forklarer forskningslederen.

- Nedkøling er en afgørende faktor for at få blodtrykket til at stige hos de her patienter. Så vi vil undersøge, hvad kroppens respons er, når man udsætter folk for vinterbadning, siger Peter Biesenbach.



Større projekt?

Vinterbaderne var derfor ikke kun iført badetøj. En monitor blev tilkoblet pegefingeren, så forskerne kunne måle deres blodtryk og hjertefrekvens under det 10 minutter lange ophold i vandet.